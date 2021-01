© Filipe Figueiredo

Quatro Mulheres, quatro personagens, contam a sua própria história a partir do título Só Eu Escapei. Esta é uma peça de Caryl Churchill, com encenação de João Lourenço, e que é feita para o palco, mas agora, pegaram em cada uma das personagens e em cada uma das actrizes e fazem uma minie série, e as atrizes vestem a pele e a roupa das personagens, e a sua própria vida. Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e Maria Emília Correia, quatro mulheres, quatro atrizes, que falam em nome próprio e em nome da personagem, uma por cada episódio, com entrevista do jornalista Tiago Palma. Quatro atrizes que marcam o teatro português desde o século passado até este século. Só Eu Escapei, agora em mini série, mas João Lourenço promete que o teatro há-de abrir para de novo o espetáculo estar em palco.

Só eu Escapei todos os detalhes no site do Teatro Aberto, hoje é editado o primeiro episódio