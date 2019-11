Sofia Escobar na Manhã TSF © Carlos Costa

Renato Júnior tem uma longa carreira como autor, compositor e produtor musical, e tem dedicado muito do seu tempo a compor canções para serem cantadas por mulheres, algo identificável no álbum de estreia em nome próprio, "Uma Mulher Não Chora", lançado no passado dia 1 de novembro, e para o qual contou com a colaboração de quase vinte mulheres.

Renato Júnior explicou na Manhã TSF que quando começou a compor não tinha a intenção de que o disco se tornasse uma homenagem à mulher, mas que, com o desenrolar do trabalho, foi um pouco isso que acabou por acontecer:

Uma das mulheres que participa no álbum, interpretando o tema "A Vida que eu Quiser", é Sofia Escobar, atriz e cantora portuguesa, vencedora de galardão de Melhor Atriz de Teatro Musical em Inglaterra.

A cantora esteve com Renato Júnior na Manhã TSF, à conversa com Nuno Domingues, e garante que a ideia expressa na canção foi fundamental para aceitar o convite. Para Sofia Escobar, habituada a cantar ao vivo em peças de teatro musical, como "West Side Story", "Fantasma da Ópera", e agora "El Médico", em Madrid, gravar em estúdio foi um desafio, uma estreia, e algo que tenciona repetir:

A atriz e cantora reside em Madrid mas, a partir da próxima semana, estará em Portugal para cinco datas com o espetáculo "O Fantasma da Ópera", no Campo Pequeno. Mais difícil será, talvez, conseguir colocar o disco "Uma Mulher Não Chora" na estrada, mas Renato Júnior garante que um dos objetivos é conseguir conciliar as agendas das 16 cantoras participantes, para um ou dois espetáculos ao vivo.