Solrir, do humor e do amor, ao calor do Algarve.

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 09 Junho, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No final de ano, no ano passado, e começo de 2022, a pandemia fez uma gracinha, e o Festival Solrir, foi adiado, mas Cristina Arvelos, que é a diretora deste festival de humor, decidiu trocar as voltas ao inverno e fez tudo para ser agora, às portas do Verão no Algarve.

Aproveitar o calor e o humor, o festival Solrir, já está na décima quinta edição e Cristina Arvelos relembra que tudo começou com Herman José que nem sempre vai, mas este anos está no festival outra vez como muitos outros. Assim que acabou o Herman SIC, Cristina Arvelos, decidiu fazer este Festival de Humor.

Vários nomes para esta edição que começa hoje e o Nilton que é aqui o embaixador do Festival vai ser um espetáculo, em parceria com a magia do Mário Daniel.

O festival obviamente tem muito mais, são 4 dias de stand up comedy, com muito humoristas em cima do palco em Albufeira

Palácio de Congressos do Algarve, Guia, Albufeira

9 de junho, 21h30 | Aldo Lima e Herman José em "One (Her)man Show"

10 de junho, 21h30 | Francisco Menezes e Serafim

11 junho, 21h30 | Mário Daniel e Nilton, que estreiam um espetáculo

12 junho, 21h30 | David Cristina e Marco Horácio em "Rouxinol 2.0"

Show de Nilton e Mário Daniel: "uma espécie de espetáculo feito na Bimby e pronto a consumir numa noite única e sem possibilidade de guardar em Tupperware para o dia seguinte".

Festival Solrir, começa hoje, quinta-feira, 9 de junho, e vai até 12 de junho no Palácio de Congressos do Algarve, na Guia, em Albufeira.