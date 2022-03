Soundcheck, escutar o som dos outros

© Créditos reservados

Ouvir rock como quem agita uma bandeira, a escuta como resistência, o som como manifesto, é com estas ideias que Bruno Martins junta esta banda de rock para falar desta música, matéria-prima de mudança social, aqui no inicio de tudo, no rock, mas também no Punk dos anos 70 do século passado.

Bandeiras que foram tantas vezes cantadas no rock, o feminismo, a liberdade sexual, a justiça social, o fim da exploração colonial, o fim do consumismo. Soundckeck, que remete para a preparação de um concerto de rock, mas também essa ideia de ouvir, ouvir como resistência, também, ouvir o outro.

Os blues, o rytm-blues, o country, o gospel, a soul, são os temas desta banda que se propõe fazer este espetáculo, é a personagem.

Acicatar os mais jovens, interpela-los ali em cena, poder dançar como num espetáculo de rock, ouvir é a palavra e como ela agitar uma bandeira.

SoundCheck, do Teatro da Didascália, na Black Box do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães estreia amanhã, quinta feira, 10 de março.