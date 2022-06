Speed dating para uma vida...ou não

© Créditos Reservados

O titulo desta peça, Grande Prémio de Teatro Português 2020, Não me Faças Perder Tempo, envia-nos de imediato para essa ideia rápida de que é preciso não gastar o que nos faz falta, tempo, mas aqui estamos a falar de amor género speed dating. Rui Neto que foi desafiado a encenar esta ideia, achou logo divertido fazer um espetáculo, para isso, para divertir.

Quatro mulheres e quatro homens têm apenas quatro minutos para fazerem uma conversa com cada uma das pessoas do sexo oposto, esta é a urgência do amor, urgentemente na inversão direta do tempo que cada um tem para convencer o outro que vale a pena.

As personagens estão desenhadas no texto, Rui Neto, já as recebeu assim mas no entanto foi preciso dar forma a estas quatro pessoas, no fundo: solteiros, misfits, ímpares, singulares, carentes, solitários e atarefados.

Este é o momento para não perder tempo, com os speed dating, uma alternativa analógica ao mundo digital, agora é preciso pesar as palavras, porque não haverá tempo para voltar atrás, o que está dito está dito.

Não me Faças Perder Tempo, está no teatro Aberto, em Lisboa e fica quarta e quinta às 19h00, sexta e sábado às 21h30e ao domingo às 16h00.

ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA

Rui Neto

CENÁRIO E FIGURINOS

Marisa Fernandes

VÍDEOS

Jorge Albuquerque

SONOPLASTIA

Cristóvão Campos

COM

Beatriz Godinho | Daniel Viana | João Tempera | Katrin Kaasa | Leonor Seixas | Luís Gaspar | Rita Cruz | Telmo Ramalho