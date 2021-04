Spem in alium, esperança em tempo de Páscoa

© Photo by Rodrigo Ruiz on Unsplash

Thomas Tallis foi um organista e compositor inglês da música renascentista do século XVI. "SPEM IN ALIUM", um moteto de 1570, é uma das suas obras mais famosas como Lamentations of Jeremiah e Laudate Dominum. Tallis compôs músicas tanto para o serviço litúrgico católico como anglicano.

Arlindo Magalhães, comentador musical, é presbítero da diocese do Porto e responsável da comunidade da Serra do Pilar, em Gaia. Doutorado em Teologia, tem preparação especial em música clássica.

Este é um programa de Manuel Vilas Boas, com sonorização de João Félix Pereira. Teve emissão, na TSF, em 21 de Abril de 2011.