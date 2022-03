Por TSF 23 Março, 2022 • 08:05 Partilhar este artigo Facebook

Alexandre Garrett aka A Ghost Band e Rui Fernandes, saxofonista, juntaram-se para construir a música Stay Away Putin. Em entrevista com o jornalista Ricardo Alexandre, Garrett conta que interrompeu o disco que estava já a gravar para se dedicar ao novo tema.

"Falei com o Rui para ver se podíamos tentar ajudar quem vai sofrer com este jogo de xadrez que Putin tem estado a fazer desde 2004", conta o músico, que defende que as ações russas são "dignas de tentar levar para o Tribunal de Haia".

Stay Away Putin "é uma música triste, de resistência e de apoio", mas com uma mensagem de esperança.

As receitas da música revertem na totalidade para ajudar os refugiados que chegaram a Portugal.

Ouça a entrevista com Alexandre Garrett no programa Conselho de Guerra.

