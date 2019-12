Step Right Up de Vasco Mendonça

© créditos reservados

Vasco Mendonça fez a estreia mundial deste concerto para piano e orquestra e agora é editado em disco pela prestigiada editora NAXOS que espalha esta edição pelo mundo todo. Este é o primeiro disco de música orquestral de Vasco Mendonça, a editora NAXOS chama-lhe um retrato orquestral. E Vasco Mendonça acompanhou todo o processo até para dar uma outra dimensão sonora ao que ouve em disco. O concerto para piano Step Right Up é uma das três peças deste disco, juntamente com as peças Group Together, Avoid Speech e Unanswerable Light de anos anteriores, aqui com a Orquestra Gulbenkian.

