Subir a linha do tempo

Foi em pequenina que Ana Marchand viu, numa estante da sala, um livro escrito pelo seu tio-avô, Maurizio Piscicelli. Eram relatos de viagens pelo então Congo belga, com fotografias que faziam a futura pintora sonhar.

Na adolescência, quando o pai saiu de casa, perdeu o rasto ao livro, assim como "à misteriosa presença daquele parente com quem viria a descobrir ter muito em comum". Ana Marchand, acompanhada pela realizadora Catarina Mourão, vai percorrer os passos da vida de Maurízio, uma viagem real - que as leva, por exemplo, à Índia - mas também uma viagem interior, emocional, rumo a uma espiritualidade budista em vias de ser encontrada.

Para a realizadora, que assume que o filme começou como um convite, foi um desafio fazer parte dessa viagem de alguém que, ainda nos anos setenta do século passado, assumiu perante a família a sua homossexualidade e rompeu, anos depois, com o circuito mais comercial das galerias de arte.

Depois dos anos oitenta, com uma série de exposições bastante reconhecidas, "pouco se soube o que Ana Marchand andava a fazer", refere a realizadora Catarina Mourão, em entrevista à TSF.

Quando a artista, em 2016, foi ao encontro de Graça Carmona e Costa, da Fundação Carmona e Costa, levava em mente "uma grande exposição, na qual andava a trabalhar há já alguns anos, que tinha por base a sua história familiar", partindo da descoberta do tal livro do tio-avô viajante do início do século vinte, livro que a artista viria a reencontrar (o mesmo exemplar da infância) num alfarrabista do Algarve. Graça Carmona e Costa, "que é uma mulher com uma intuição muito grande, pensou que isto seria mais um filme". Daí o convite feito à realizadora.

Sem ter grande contacto prévio com a obra da artista, a realizadora sentiu-se cativada, desde logo, pela questão "dos percursos familiares", algo que já vinha tratando nos seus filmes, a memória, "arquivos pessoais e de família".