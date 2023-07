Super Bock Super Rock está de volta ao Meco nos dias "18, 19 e 20 de julho" de 2024

A "paixão pela música e a vontade de juntar toda a gente" falou mais alto do que qualquer adversidade, segundo Luís Montez © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

Por Miguel Fernandes com Cláudia Alves Mendes 16 Julho, 2023 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Valeu a pena tanto trabalho e tanta espera. Fizemos um festival muito bonito", considerou Luís Montez, perspetivando os últimos três dias passados na Herdade do Herdade do Cabeço da Flauta, avançando que, para o ano, o evento está de volta ao Meco em "18, 19 e 20 de julho".

O diretor da promotora Música no Coração faz um balanço positivo do evento e destacou, em declarações à TSF, alguns dos momentos altos vividos.

"Nile Rodgers foi uma lenda, é uma medalha. Depois do Prince é uma medalha aqui no Meco este grande produtor de grandes sucessos desde o David Bowie à Madonna, Daft Punk, Beyoncé, foi um show, foi um best of e a entrega dele e a humildade é gigante", considerou.

Para a noite de sábado, que se previa longa, Luís Montez confessou estar muito entusiasmado para ver L'Impératrice, uma atuação que assegurou não "perder nem por nada". "E claro, o Steve Lacy estreia no nosso país, ele que um dia vai encher um estádio e apanhámo-lo enquanto ele está a começar", continuou.

O diretor do festival do Meco sublinhou ainda o "trabalho notável da Amarsul", que permitiu criar "um espaço muito bonito, bem sinalizado e limpinho". A Herdade do Cabeço da Flauta foi a escolha ideal para permitir que os festivaleiros ficassem "integrados na natureza", sem "incomodar ninguém" e assistissem a "concertos muito bons".

Sobre a nova disposição dos palcos, localizados a alguns metros de distância uns dos outros, Luís Montez explicou que o objetivo "é que os palcos não interfiram uns com os outros".

"É desagradável estar a ouvir uma música e vir som do outro palco. Estes quatro palcos e os horários têm de ser coordenados para não haver sobreposição e correu muito bem. Toda a gente tem boas pernas para andar de um palco para o outro", rematou.

O diretor da promotora Música no Coração confessou ainda que a coordenação com a GNR na questão dos acessos "é sempre um diálogo difícil porque eles é que entendem de trânsito", enquanto a organização quer "melhorar a circulação, sobretudo na saída".

"As pessoas já estão cansadas e querem ir rapidamente embora", afirmou, antes de avançar que este ano houve "um número recorde de TVDE".

"Há muita gente, que pela proximidade a Lisboa, vai de TVDE e depois tivemos o azar de haver greve de comboio na sexta-feira e complicou um bocado. Nós estivemos a preparar tudo com a área metropolitana de Lisboa, com os transportes, com a Fertagus e depois, a dois dias do festival, anunciam uma greve e complicam as coisas", lamentou.

No entanto, a "paixão pela música e a vontade de juntar toda a gente" falou mais alto "e a boa música fez valer a pena".

"Estamos cansados, mas fizemos aqui um bonito 27.º Super Bock Super Rock", concluiu.