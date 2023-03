Surma © Leonardo Negrão / Global Imagens

Começou no passado dia 10 e vai até ao dia 19 a edição deste ano do festival South By Southwest (SXSW). O evento, que decorre na cidade de Austin, nos Estados Unidos, é palco de conferências, debates, cinema e vários concertos, que decorrem em simultâneo, para uma audiência que vai desde o público em geral, até promotores, editores, agentes e membros da indústria criativa. A portuguesa Surma, o projeto de Débora Umbelino, volta a marcar presença no festival, à semelhança do que aconteceu em 2018, agora para apresentar o novo disco "Alla". A artista de Leiria toca já amanhã, e volta a atuar no dia 18.

Ouvida pela TSF, Surma reconheceu que "é sempre uma pressão enorme tocar nos Estados Unidos, quer seja no South By [Southwest], quer seja num sítio mais pequeno ou no sítio maior. São os Estados Unidos. E é sempre uma honra enorme. Os Estados Unidos são como uma casa para mim. Nova Iorque tem, para mim, um sentimento de casa muito bonito. Em Austin passei momentos inacreditáveis. E é sempre um sentimento nostálgico que eu sinto quando volto a Austin. Ou seja, é sempre uma pressão enorme mas, ao mesmo tempo, sinto-me muito realizada em voltar lá. E as minhas expectativas são de medo máximo. Espero que as pessoas gostem daquilo que vão ouvir no concerto, que corra tudo bem e que a minha música chegue ao máximo de pessoas possível".

Depois de, em 2018, ter estado no SXSW a apresentar "Antwerpen", o primeiro disco de originais, Surma regressa agora ao Texas já com um novo trabalho em carteira. "Alla" é o mais recente longa-duração da artista de Leiria que reconhece que o conceito deste disco é mais experimental. "Eu neste álbum tenho dois conceitos ao vivo: em trio e a solo. A nível internacional estou a ir muito a solo, que eu também não quero deixar esse conceito de lado. Eu gosto muito de tocar sozinha. Vou a solo agora a Austin. Vai ser uma coisa mais experimental, mais de improviso, ainda mais que o "Antwerpen". Um pouco esquizofrénico, e mais eletrónico. O conceito a solo é muito mais eletrónico que o conceito de trio. O que eu mais espero da reação das pessoas é que gostem, acima de tudo. E o maior objetivo, tanto meu, como da editora, é tentar arranjar uma editora baseada nos Estados Unidos, com que possamos fazer ponte entre a Europa e lá. Esse é o nosso maior objetivo, é entrar no mercado norte-americano. Veremos como é que isso corre" sublinha Surma.

O South By Southwest é um dos mais importantes festivais do género. Para Surma, este é um evento especial, na medida em que este é "o festival do mundo porque encontramos bandas europeias, bandas dos Estados Unidos, bandas da Ásia. Ou seja, encontramos um mundo todo ali. Não só na música, mas também a nível do cinema, tem workshops inacreditáveis. E é tudo isso. Vai desde as pessoas menos conhecidas às mais conhecidas num só espaço. Eu acho isso muito interessante. E nunca estamos à espera de nada. Da última vez que lá fui, eu tinha um concerto marcado e saí de lá com sete concertos dados. Ou seja, nunca estamos à espera daquilo que pode acontecer em Austin. E sinto-me sempre num filme de western. Nós entramos num táxi está a dar Creedance, está a dar Johnny Cash, ou seja, é muito aquela onda country".

Além de Surma, também o português João González vai marcar presença no festival, com o filme "Ice Merchants", que esteve na lista final de candidatos aos Óscares para melhor curta-metragem. O filme vai ser exibido, também amanhã.