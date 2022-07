Suzanne Daveau, a magnífica viagem de uma mulher notável

Deixou de guiar, de fotografar, e aos 97 anos, só a surdez e "os buracos dos nomes" na memória suspendem pedaços da conversa, no sofá da sala onde partilhou a vida com Orlando Ribeiro. Pede à repórter que fale devagar e que se sente do lado direito. A paixão de Suzanne Daveau pela geografia atravessa o século XX.