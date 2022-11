Tabu, no Bando, em Vale de Barris

© Créditos Reservados

Tabu, é mais do que esta palavra que é reconhecida em várias linguas, Tabu, o que é Tabu? O meu segredo, sou feliz sem ninguém saber. Não digo a ninguém, mas quero que todos saibam. Numa caixa que ficou na escola em Palmela, dois meses, os miúdos foram deixando recados, ideias, segredos sobre o Tabu de cada um, foi com esses pedaços de papel escritos que Juliana Pinho começou a construir este espetáculo.

Tabu é uma co criação entre o Bando, de Portugal e Dschungel Wien, da Áustria com direção de Juliana Pinho e a coreografia de Corinne Eckestein, num trabalho que envolveu também jovens austríacos, Tabú, é a palavra mas uma palavra cheia de muita coisa, e teatro e movimento foi uma ideia dificil de concretizar, apesar de tudo confidencia Juliana Pinho.

Quatro personagens, procuram uma noz, esta é a premissa de Tabu, sim! procuram uma noz, com um zê no fim, uma noz.

Quando se parte a noz, quando se escreve a revelar o nosso tabú, está aberta a caixa, este é o assunto deste espetáculo agora em Vale de Barris, Tabú.

direcção e encenação Juliana Pinho (Bando)

co-direcção e coreografia Corinne Eckenstein (Dschungel)

assistência de encenação Amarílis Anchieta (Bando)

dramaturgia Amarílis Anchieta e Susana Mateus (Bando)

cenografia Rui Francisco (Bando)

figurinos Catarina Fernandes (Bando)

música Maria Taborda e Jason Macedo

produção Inês Gregório (Bando), Anna Sonntag (Dschungel) e Annamaria Waliczky (Dschungel)

desenho de som Miguel Lima (Bando)

desenho de luz Michael Zweimüller (Dschungel), Hannes Röbisch (Dschungel) e Rita Louzeiro (Bando)

com Elif Bilici (Dschungel), Maria Taborda (Bando), Nérika Amaral (Bando) e Rafael Barreto (Bando)

criação Teatro O Bando

co-produção Dschungel Wien

integrado no projecto europeu Connect Up

Tabú, na casa do Bando, em Vale de Barris, em Palmela, de quinta a sábado às 21h00 e domingo às 17h00. Há jantar antes do espetáculo e aos sábados há conversa com o público depois do espetáculo, ainda até 20 de novembro.