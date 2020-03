Tanto Mar, em Loulé

© Créditos Reservados

Trazer ao Cine Teatro Louletano ou ao velhinho Café Calcinha, companhias de teatro e dança, de Angola, Brasil, Cabo Verde e claro de Portugal, para de uma forma, em performance mostrarem ao que vêm, João de Mello Alvim, depois de Sintra, está agora a sul para um Festival que evoca esses caminhos que falam português com Tanto Mar e querem seguir o ano todo com orientações de navegação. João de Mello Alvim fala em co-produções, em formações, com troca de formadores, estreitar laços entre todos que terminam, ou começam neste terreiro que é o Festival Tanto Mar. Gente que já se conhece, embora seja um jovem festival, esta é a edição 1, depois do ano passado terem organizado a edição zero. O Festival Tanto Mar regressa por boas vontades, com essas velhas ligações, para quatro dias inteiros, deixar claro e à mostra, as afinidades que todos temos com os países falantes de português e que mantêm essa pulsão de querem juntar-se, desta vez é em Loulé.

Festival Internacional de Artes Performativas de Loulé, de hoje, quarta feira dia 03 março, até domingo