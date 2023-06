Taylor Swift anuncia concerto no estádio da Luz em maio de 2024. Há pré-registo online

© Caroline Brehman/EPA

A cantora norte-americana Taylor Swift anunciou esta terça-feira um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 de maio de 2024. Para comprar bilhetes é preciso fazer um pré-registo, até sexta-feira, neste link.

A artista publicou no Instagram as datas da digressão "The Eras Tour", que arranca já em agosto deste ano, na Cidade do México. Daí segue para Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo. Seguem-se Tóquio, Melbourne, Sydney e Singapura.

O concerto em Lisboa será o quarto da fase europeia da tournée, sendo precedido por duas datas (9 e 10 de maio) em Paris e um concerto em Estocolmo, a 17 do mesmo mês.

De Lisboa segue para Madrid, Lyon, Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londres, Dublin, Amesterdão, Zurique, Milão, Gelsenkirchen, Hamburgo, Munique, Varsóvia, Viena e Londres, onde a artista encerra, por completo, a digressão.

Sabrina Carpenter será convidada especial nos concertos de 2023 (México, Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo) e nos de Melbourne, Sydney e Singapura.