"The Cradle Will Rock" a primeira espécie de ópera americana, no palco do Teatro Aberto

Larry Foreman, o sindicalista sonhador e inconformado, é também o narrador da peça e um dos 11 protagonistas que recriam os textos e a música do compositor Marc Blitzstein. Em Portugal, é o ator e cantor Mário Redondo quem lhe veste a pele, nesta "espécie de ópera" apresentada pelo maestro João Paulo Silva: "é uma das primeiras experiências a tentar encontrar um espetáculo de ópera, que refletisse a realidade americana."

Pela primeira vez, podemos vê-la em Portugal, no Teatro Aberto. A peça é "considerada uma impiedosa sátira brechtiana à corrupção nas mais diversas instituições da sociedade e, simultaneamente, um hino ao trabalho e às pessoas pobres em luta pela sobrevivência no período conturbado que se seguiu à Grande Depressão, The Cradle Will Rock, com encenação de Orson Welles foi censurada, mas acabou por estrear".

Marco Redondo situa o dia e a circunstância que fez desta peça musicada um momento marcante na história da música " às tantas o Governo americano percebe que o espetáculo era demasiado arrojado, subversivo e proíbe-o no próprio dia da estreia. Os atores acabam por dar a volta , interpretando e representando da plateia e não do palco", e foi um mês com a sala sempre esgotada em Nova Iorque.

João Paulo Silva que assina a direção musical da peça que sobe ao palco do Teatro Aberto, afirma que apesar "da peça refletir a realidade americana dos anos 30, e de algumas soluções parecerem infantis, ou mesmo ingénuas, é sempre possível encontrar paralelismos com os dias de hoje. Não sei se é desesperante, ou reconfortante, mas o mundo repete-se a todo o momento. É sempre a mesma História, vista de outra maneira", conclui.

"The Cradle Will Rock", Sexta Sábado e Domingo no Teatro Aberto, conta com dramaturgia de Vera San Payo de Lemos, figurinos de Marisa Fernandes e coreografia de Cifrão, a interpretar estão Ana Ester Neves, Diogo Oliveira, João Merino, João Oliveira, Leila Moreso, Marco Alves dos Santos, Mariana Castelo Branco, Mário Redondo, Nuno Dias, Ricardo Panela e Ricardo Raposo.