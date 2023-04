Teatro antigo, na Longa Jornada Para a Noite.

© Tuna

Por José Carlos Barreto 19 Abril, 2023 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ricardo Pais, há muito queria fazer esta peça, que é a mãe do teatro norte americano, nesta ideia de olhar tão perto a família. É um regresso ao teatro nacional S.João, onde foi diretor e com um grupo de atores que o acompanharam nesse inicio, é a tempestade perfeita.

Um teatro antigo, é como se refere Ricardo Pais e esta peça, com toda esta modernidade da Eugene O"Neil, nesta longa jornada para a noite, um dia inteiro nesta sala, com as palavras as doerem, num clima que roça pela pele, um drama de teatro, à teatro.

Um drama, autobiográfico, o pai ator, numa família disfuncional, onde nesta jornada em direçáo ao reconhecimento sombrio da frustração, do desapontamento, até chegarem às verdades nuas e cruas.

Esta é também uma jornada de reencontros, de João Reis, Emília Silvestre e Pedro Almendra no palco do Teatro São João, nesta Coprodução do Ensemble - Sociedade de Actores com o Tetaro Nacional S. João, no Porto, e Ricardo Pais.

De Eugene O"neill, Versão Cénica e Encenação Ricardo Pais. Tradução Luísa Costa Gomes.

Cenografia Pedro Tudela. Música Ricardo Pinto. Desenho De Som e Sonoplastia Joel Azevedo.

Desenho De Luz Filipe Pinheiro. Figurinos Bernardo Monteiro. Assistência de Encenação

David Salvado.

Interpretação

Emília Silvestre, Joana Africano, João Reis, Pedro Almendra, Simão Do Vale Africano

Coprodução

Ensemble - Sociedade De Actores, Teatro Nacional São João

Longa Jornada Para a noite, de Eugene O"Neill, estreia quinta feira 20 de abril, no Teatro Nacional S. João, no Porto, com encenação de Ricardo Pais, e fica até 7 de maio.