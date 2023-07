Teatro de Vila Real cria espetáculo com migrantes para promover inclusão

© Reprodução Teatro Municipal de Vila Real.

O Teatro Municipal de Vila Real está a criar um espetáculo que vai envolver a comunidade de estrangeiros que vivem no concelho. Chama-se "Migrantes", já promoveu uma convocatória para captar interessados e pretende promover a inclusão na comunidade local.

O diretor do teatro, Rui Araújo, explica que é um projeto que "procura, através da arte, mostrar um pouco da diversidade cultural que existe na cidade". Ainda "não há certeza" sobre o tipo de espetáculo que há de resultar deste projeto, pois será construído com os participantes, mas tudo vai ser "fundido numa peça multidisciplinar, que vai ter a componente musical, teatral e outras que possam surgir no processo de criação".

Já existe um conjunto alargado de inscritos provenientes de "vários continentes" e têm "diferentes experiências" na sua relação com as artes performativas. Rui Araújo diz que vai ser "um desafio compatibilizar todos os interesses e expectativas" de um grupo alargado, nomeadamente para o encenador e o diretor musical. A encenação vai estar a cargo do ator Ángel Fragua e a direção musical será de Victor Hugo Ribeiro.

Conheça o espetáculo "Migrantes" 00:00 00:00

Está previsto que os ensaios comecem em setembro, que em novembro já possa haver algum trabalho de palco e a definição da narrativa, e que a estreia do espetáculo possa acontecer em dezembro.

Além do espetáculo em si, o projeto "Migrantes" é mais uma forma de promover a inclusão dos estrangeiros que vivem em Vila Real na comunidade. "E talvez da forma mais interessante que existe, que é mostrar interesse pelo outro enquanto cidadão e pessoa que tem uma identidade, uma cultura e a possibilidade de contribuir com alguma coisa para a cultura contemporânea das cidades", explica Rui Araújo.

Paralelamente, vai ser desenvolvida uma exposição fotográfica do processo de criação e construção do projeto artístico e, se os participantes aceitarem o desafio, também sobre o seu quotidiano em Vila Real.