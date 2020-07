Teatro Nacional São João recebe profissionais de saúde e Proteção Civil de forma gratuita

Teatro Nacional São João © Artur Machado/Global Imagens

O Teatro Nacional São João volta a abrir portas depois de ter vivido sem público durante três meses. O palco vai ganhar vida esta noite, com "Castro", uma récita de António Ferreira, com encenação de Nuno Cardoso.

Para além de ser uma noite de festa, será também uma noite de homenagem e agradecimento. Até domingo, as três sessões deste espetáculo serão gratuitas e destinadas aos profissionais de saúde e de Proteção Civil que estão envolvidos no combate à Covid-19.

Pedro Sobrado, presidente do Teatro São João, diz que se trata de uma questão de justiça. "Quisemos recomeçar com aqueles que nos querem bem - e estou a referir-me aos amigos do Teatro Nacional de São João, que é o público mais fiel deste teatro agora centenário - e quisemos também recomeçar com aqueles que nos tratam bem e que têm tratado tão bem de nós durante esta crise de saúde pública, dos nossos profissionais de saúde e da Proteção Civil também."

"Nós decidimos convidar médicos, enfermeiros, bombeiros, profissionais da Proteção Civil, trabalhadores da nossa República, para a reabertura do Teatro Nacional de São João, que também lhes pertence", vinca o presidente do Teatro São João.

Em contagem decrescente para a reabertura, a equipa do Teatro Nacional São João está preparada para receber público. Pedro Sobrado sublinha que é essa a essência de um espaço de cultura: a troca de experiências entre quem atua e quem assiste. "O teatro não renuncia à co-presença, à presença simultânea de pessoas diante de pessoas. Estes meses volvidos, estamos a sentir uma particular alegria em voltarmos a estar juntos."

Por esta altura, haverá "regras muito especiais" para o público e equipa técnica. O plano de segurança prevê que a lotação seja reduzida a metade, ou seja, o Teatro São João não vai poder receber mais de duas centenas de pessoas. No São João, será de 200 lugares. No Teatro Carlos Alberto, haverá uma estreia em agosto, com cem lugares. Haverá ainda uma "desinfeção completa antes e depois dos espetáculos".

