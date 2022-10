Teatro para Crianças e Jovens, em Festival, em Santarém

© Créditos Reservados

Por José Carlos Barreto 05 Outubro, 2022 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a décima sétima edição do Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infancia e Juventude, que depois da pandemia, quer agora estar mais perto do sitio onde moram mais tempo as crianças e jovens que é nas escolas, é aí que Nelson Ferrão a voz do Festival quer assentar a novas edições.

O Festival conta com seis países da Europa e América do Sul, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, Venezuela e Portugal. A abertura do Festival é hoje, quarta feira 5 de outubro, na rua, para 5 dias de espetáculos.

O Teatro para crianças e juventude, num festival que vai também homenagear o homem que tudo começou Carlos Oliveira, o ator Chona, que fez a primeira edição do Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, fundador da companhia Teatrinho em Santarém.

5 Out

Quarta feira

17h We connect the World \ Connectando o Mundo

Acrobacia de rua

Surprise Effect França

Duração; 45"/50" | Público em geral

Coletivo de artistas especializados em performance de rua, originários de Toulouse. Fazendo de tudo para nos surpreender, desenvolvem a sua atuação com base nos contextos e expetativas de cada público, oferecendo um espetáculo rítmico, energético e divertido rico em emoções.

Calçada junto à Santa Casa Misericórdia Santarém

21.00h Um Iaque na Sala de Aula - Realizador Pawo Choyning Dorji (Butão)

(Nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro)

Cinema

Teatro Sá Bandeira

Parceria CineClube Santarém / Portugal

Ugyen, jovem professor do Butão, pretende deixar a escola onde trabalha e ir para a Austrália tornar-se cantor.Então os seus superiores tomam a decisão de o colocar numa escola comunitária de Lunana, a aldeia mais isolada dos Himalaias. A seguir, as imagens contam-nos o que se passou ...

6 Out

Quinta feira

14h O Conto da Ilha Desconhecida

Teatro

Trigo Limpo Teatro ACERT Portugal

Duração: 70" | 3+ anos

Como é que uma ilha poderá ser a utopia que há em cada um de nós? Imagine-se um pensamento de uma Mulher da Limpeza: "Se não sais de ti, não chegas a saber quem és". Imagine-se que um Homem que Queria um Barco sonhou com a Mulher da Limpeza e lhe segredou: "Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, ter deve ser a pior maneira de gostar". Agora, imagine-se que estamos no lugar deste homem e desta mulher; que temos diante de nós três portas: a dos obséquios, a das petições e a das decisões. Qual delas seremos tentados a abrir?

Centenário do Nascimento de José Saramago -16/11/1922 Coprodução Fundação José Saramago e Trigo Limpo Teatro

ACERT

Teatro Sá Bandeira

7 Out

Sexta feira

21.30h Sinergia 3.0

Novo Circo

Nueveuno Espanha

Duração: 60" | 6+ anos

Sinergia 3.0 é um espetáculo de circo contemporâneo que combina técnicas de malabares, manipulação de objetos, vertical e dança, coreografado com grande plasticidade geométrica e sensibilidade harmónica ao longo de todo o espetáculo.

Teatro Sá Bandeira

8 Out

Sábado

16.30h 27 min Street Juggling \ 27 min de Malabarismo de Rua

Malabarismos de Rua

Darwin Juggling Venezuela

Duração: 25"/45´ | Público em geral

Pedaços do mundo vistos pelos olhos de um malabarista bizarro, que nos mostrará suas habilidades, admiração, diversão e reflexão. Um ato interativo e bizarro que destaca a destreza do artista.

Museu Diocesano Santarém - VI Mostra de Doces Conventuais

17h Um dia de Cinema

Novo Circo

Cirk About It Espanha

Duração: 50" | Público em geral

Dois fãs da sétima arte decidem reunir-se para ver aquele que será o seu primeiro filme em 3D, o que não

sabem é que eles vão acabar por se tornar os protagonistas.

Praceta Amarela - S. Domingos

21.30h Albano

Clown

Rui Paixão , Portugal

Duração: 60" | 6+ anos

A partir de lugares mitológicos e filosóficos, e da exploração da personagem de Albano Beirão, Rui Paixão questiona o seu lugar enquanto palhaço, mas também o do público enquanto público e, eventualmente, enquanto palhaço também. Noção (e medo) do ridículo todos temos, mas talvez seja possível arranjar motivos para rir no desconforto. Despindo, não vestindo, a máscara.

Teatro Sá Bandeira

9 Out

Domingo

16h Histórias de Sonho

Contos para a infância

Aqui Há Gato

Portugal

Duração: 30" | 3+ anos

16.30h Somente

Teatro de Rua

Teatro Só Portugal

Duração: 30" | Público em geral

Por falta de tempo, em nome do progresso e da evolução rápida da sociedade, os idosos estão a ser esquecidos, até por vezes abandonados por amigos e familiares. Acabaram-se os seus sucessos, as suas conquistas... da sua entrega no trabalho ao longo de anos, ficam simplesmente SÓS.

17h 7/10 x 8" Aprox

Performance Jogo

Sara Marasso & Stefano Risso, Itália

Duração: 35"/40" | 3+ anos

7/10 x 8" Aprox. é a fórmula matemática escolhida para dar um nome a um jogo inventado, resultado

de uma mistura entre o popular jogo "um, dois, três, macaquinho do chinês" e o "jogo do Ganso", em

Portugal.

Convento S. Francisco

Festival Internacional de Teatro e Artes para Crianças e Juventude, a partir de hoje, quarta feira 5 de outubro e até domingo, dia 9 de outubro, em Santarém.