Teatro Vivo no Dia Mundial com a Seiva Trupe

Por José Carlos Barreto 27 Março, 2023 • 07:30

Convoca-se um Teatro Vivo, é a frase chave para esta vontade de juntar pessoas para celebrar o Dia Mundial do Teatro, esta noite, na sala estúdio perpétuo. Jorge Castro Guedes relembra que a Seiva Trupe já tem no titulo, desde há 50 anos, Seiva Trupe, Teatro Vivo e faz também hoje um ano que estão sediados na sala Estúdio Perpetuo.

Neste dia mundial do Teatro, a Seiva Trupe, que está sem actividade desde o dia 1 de janeiro deste ano, por ter ficado de fora dos apoios da Direção Geral das Artes, quer mostrar que ainda está viva e faz um espetáculo de várias vontades, com música poesia, teatro e uma homenagem a António Reis, um dos fundadores da Companhia.

Uma homenagem, mas também se convocam os amigos da Seiva Trupe para esta noite onde o Teatro é celebrado.

Hoje é dia Mundial do Teatro e o teatro está vivo, hoje vá ao teatro

Convoca-se um Teatro Vivo, neste dia Mundial do teatro na Sala estúdio Perpetuo, no Porto, às 21h30, com a Seiva Trupe.