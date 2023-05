"Tem sido uma viagem bonita." José Condessa à TSF no dia da estreia em Cannes ao lado de Almodôvar

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Quando aos cinco anos subiu ao palco do Belém Clube, à época na Calçada da Ajuda, em Lisboa, para o primeiro monólogo da sua vida, José Condessa estava longe de poder adivinhar que vinte anos depois estaria à beira de duas estreias mundiais. Ainda nem sabia ler, o pequeno Zé, que com a ajuda do pai decorou então um texto sobre o amor. Ainda o sabe de cor.

O teatro amador é a primeira paixão, e ali fez de quase tudo. Passou pela Academia de Santo Amaro e mais tarde pela Escola Profissional de Teatro de Cascais. Carlos Avilez, "o mestre", como faz questão de sublinhar, foi um farol que lhe iluminou o caminho. A família também. Sempre esteve lá "a vibrar". E hoje, o coração do pai Jorge e da mãe Delfina (que assistiu 32 vezes à primeira peça do filho) vai disparar com a estreia de José Condessa em Cannes.

Pela primeira vez, cowboy, na curta-metragem de Pedro Almodôvar, onde o amor entre dois homens (Ethan Hawke e Pedro Pascal) volta a ser argumento para uma "Estranha Forma de Vida". Faremos zoom sobre a curta-metragem do realizador espanhol, e também sobre a série "Rabo de Peixe", onde um grupo de amigos tenta sacudir o pó ao destino, depois de meio quilo de cocaína dar à costa. É a primeira temporada, de sete episódios, nesta segunda série portuguesa a entrar para a Netflix: "A história tem pano para mangas", acredita o actor confiante numa réplica e na conquista do público "português e não só".

Motivos para sorrir não lhe faltam, colocando em cada projecto "a melhor versão do seu trabalho".

Agora quer aproveitar o momento. O presente "duma viagem bonita".

A entrevista para a TSF foi gravada na véspera da partida para Cannes.

Foi de "sorriso rasgado e de coração cheio". Como andou sempre "e sempre quis acreditar que o futuro seria assim".