Por Ricardo Alexandre 04 Junho, 2022 • 19:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Davide, a guerra na Ucrânia há mais de cem dias faz-nos esquecer o que está a acontecer no Mediterrâneo?

Não! Recordar o que acontece é uma operação que pertence ao indivíduo. Se a imprensa quer falar apenas sobre um assunto, como tem sido nos últimos anos, só se fala em Covid há dois anos. Agora só falamos da guerra na Ucrânia. No entanto, quem sabe o que está a acontecer no Mediterrâneo não pode esquecer que continua a acontecer. Acredito que, de fato, devemos assumir a responsabilidade. Querendo aprender mais. Temos de lembrar o que está a acontecer no mundo, em cada momento. Temos grandes feridas que se abrem em diferentes geografias. O facto é que, se focarmos apenas numa ferida, as outras não param de sangrar. Na verdade, as pessoas continuam a morrer. No Mediterrâneo continuam a morrer, no deserto e rio acima. Deve-se entender porque todas essas pessoas se estão a mudar do seu país de origem e por que têm respostas diferentes, porque há guerra a acontecer nalgumas partes do mundo, porque se vendem armas nesses países. É porque há uma mudança climática que está a tirar a água de tantos países. São tantas as pessoas que também se mudam para não morrer de fome e sede! E acredito que, de facto, focar apenas num assunto que muda de tempos em tempos é uma estratégia perfeita para dissuadir as consciências e confundir as águas. Cria ruído de fundo.

O seu livro é um romance sobre o que está a acontecer no Mediterrâneo, mas não deixa de ser uma história pessoal, sua, familiar na Sicília...

Falar sobre o relacionamento com o meu pai e depois sobre a doença do meu tio foi simplesmente a única possibilidade narrativa que encontrei. O único caminho para me poder comparar com algo imensurável que é a história que está a ser dada no momento da crise do presente. E, portanto, aprofundar a relação com o meu pai, significava tentar entender quem eu sou no mundo, o olhar com que observamos a realidade e o olhar do pai. Faço parte de uma geração de pessoas, homens, mulheres, criados por suas mães. Era a forma, então, de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, de empatia com a realidade. A minha mãe ensinou-me sobre isso. São as mulheres que nos ensinaram. Mas o olhar é sempre o do pai. Então, entender como eu observo a realidade para mim significava entender que a relação com o meu pai, uma pessoa envolta em silêncio como todos os outros pais que eu conheci; nunca fala. Na realidade, a palavra falar é o salto que serve para curar a ferida, superá-la, fechá-la porque a palavra acalma o trauma, a palavra ajuda a compreender e cria um diálogo. Aqui, a palavra nunca é um muro, é uma ponte entre duas pessoas.

Daí que se refira a Lampedusa como uma "palavra-contentor"...

Lampedusa é uma palavra-contentor, porque agora se tornou um género literário e também um género cinematográfico. Há muitas reportagens sobre Lampedusa, muitos romances que estão a sair, muitas ficções que de alguma forma tentam contar através de Lampedusa algo - como eu disse antes - enorme, gigantesco, que é a vida na fronteira, em tornar-se uma palavra contentor. Existe o risco de cada contentor se tornar um supermercado, tendo assim produtos, tipos reconhecíveis e escritos para serem vendidos usando Lampedusa como marca e não como tentativa de compreensão do mundo, não como chave.

O que aconteceu em Lampedusa e em Lesbos foi uma vergonha para a Europa?

Sim, é uma vergonha para a Europa. E é uma vergonha ainda maior para as pessoas que têm os papéis de poder na Europa. E aqui também devemos estabelecer o que entendemos por Europa. A ideia vencedora da Europa é, precisamente, a de uma ideia. Não é, portanto, um espaço físico, não é um território delimitado por muros, mas a Europa é o que a Europa foi nos séculos e nos milênios que nos precedem. Um lugar de troca e construção de linguagem que permitiu o desenvolvimento da ciência, das artes, da medicina, da literatura. Esta Europa, que é aquela em que me reconheço, não pode aceitar o que acontece em Lesbos, porque a negação da sua própria identidade, a identidade da Europa, a do intercâmbio em que o estrangeiro era sagrado e o estrangeiro era sagrado porque só o olhar do outro, foi capaz de te dizer quem tu és.

Ouça um excerto do livro "Notas sobre um naufrágio", de Roberto Enia 00:00 00:00

As coisas passam-se de forma diferente com os refugiados ucranianos porque a Europa aprendeu com os erros ou porque são refugiados brancos e europeus?

O que posso dizer é que procuro falar apenas do que vejo. Muitas pessoas estão a morrer no mar, basicamente todas com pele escura. Criou-se uma enorme solidariedade sacrossanta, sacrossanta, para com aqueles que fogem da guerra e são acolhidos em todos os lugares e são pessoas de pele branca. Na minha opinião, a Europa ainda tem dentro de si algumas sementes muito fortes de racismo que deve ser capaz de combater porque está em jogo a sua própria salvação. Quando tu salvas uma pessoa, salvas-te a ti mesmo primeiro. Quando matas alguém no mar, parte de ti afunda no mar e morre lá. Portanto, poder de alguma forma ajudar as pessoas, cada ser humano, independentemente da sua origem, da sua cor de pele, é uma forma de nos salvarmos e, portanto, de a Europa se salvar.

E a Europa está a caminho de se salvar ou de se afundar?

Acredito que tudo existe pelo menos duas vezes, uma no mundo dos vivos e outra no mundo dos mortos. Assim, poderíamos dizer que existe uma vez no presente e pelo menos outra vez, como lembrança do passado ou como esperança do que será no futuro. A Europa, ao mesmo tempo, constrói muros e condena à morte povos que encerra no mais vulgar e mais vergonhoso egoísmo. Também porque quando constróis uma parede não consegues mais ver nada. Não tens perspetiva.

Mas, ao mesmo tempo, a Europa, e é a mesma ideia que criou o conceito de direito, criou a saúde pública para todos, a educação pública para todos. A extensão dos direitos a mais e mais pessoas. Dentro da Europa há uma batalha e, por um lado, uma parte da Europa está a suicidar-se. E uma parte menor, mas muito guerreira, que tenta salvar antes de tudo a ideia de Europa de si mesma; porque o que acontece, as crises, são espelhos; e a grandeza de uma civilização pode ser vista pela qualidade da resposta ao que vê estar a acontecer.

OUÇA NA ÍNTEGRA O PROGRAMA O ESTADO DO SÍTIO