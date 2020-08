Tempo dos mais novos no Indie Lisboa

A Desgraça do Sr. Raposa de Sarah Salard © DR

Por Ricardo Alexandre 29 Agosto, 2020 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este ano, até por se realizar em agosto, o Indie Júnior vai ter filmes fora da sala: "no caso do Indie Júnior, é a primeira vez que o podemos fazer. Vamos ter duas sessões de cinema ao ar livre, uma longa-metragem e uma sessão de curtas-metragens, na parte de cima do teatro Capitólio, perto do jardim botânico, num sítio muito bonito" (4 e 5 de setembro ás 21 horas), afirma a responsável pela programação infantojuvenil Irina Raimundo, em entrevista à TSF.

Há ainda sessões que, tendo sido programadas ainda antes da pandemia, tiveram a conceção de duas escolas da cidade de Lisboa, na área educativa do programa numa secção intitulada "Eu Programo Um Festival de Cinema", que, como afirma Irina Raimundo, "foram escolhidos por um grupo de alunos de segundo ciclo e outro de terceiro ciclo".

Ouça aqui a entrevista completa 00:00 00:00

São curtas-metragens para um público com mais de nove anos de idade, no ciclo Perder e Ganhar (Domingo, 11:15, no São Jorge, Sábado, 5 de setembro, 15:30, na Culturgest), "um conjunto muito variado de curtas-metragens" que têm como característica permitir perceber que "aquilo que os programadores do festival procuram para o público infantojuvenil tem depois também uma parte que é escolha desse público. E que, muitas vezes, escolhem filmes que nos surpreendem".

Por exemplo, na sessão do 3º ciclo, Levantar a Voz, "escolheram um filme que vai conduzir-nos a uma atividade paralela, que se chama Beleza, que é um documentário sobre cinco crianças que procuram viver aquilo que é verdadeiramente a sua identidade de género. Portanto, a propósito deste filme, que pode ser visto no São Jorge, sábado, dia 5, vamos ter um debate na biblioteca do Palácio Galveias, para o qual convidámos uma representante da associação Amplos, que ajuda os pais a lidarem com estas questões de modo a saberem melhor a quem podem recorrer para ajudarem os seus filhos". Como melhorar a escola, como melhorar a vida destas crianças. O cinema enquanto entretenimento e arte mas também "enquanto espelho daquilo que é a sociedade e, na verdade, no Indie Júnior isso também acontece", conclui Irina Raimundo.

O Indie Júnior vai ainda ter o Cinema em Simultâneo: "com a pandemia, os pais têm estado tanto tempo com os filhos e tem faltado tempo para fazerem coisas para si próprios que também é preciso. Pensámos numa coisa que é para miúdos a partir dos sete anos, porque também já têm de ser um bocadinho crescidos, que passa por os pais irem a uma sessão no São Jorge às 19 horas, em apenas alguns dias, e os filhos ficam na sala 2 do São Jorge, que é uma sala mais pequenina, a verem alguns filmes e a fazerem uma atividade plástica enquanto os pais estão a ver a sessão de cinema".