Temps d"Images, a performance e as imagens.

Por José Carlos Barreto 24 Maio, 2023 • 07:30

O Temps D"images, o festival que junta a performance do palco com as imagens, do vídeo, ou outras e que se divide em dois tempos. Um agora e outro no final do ano. Mariana Brandão, a directora artistica do Festival que é o único sobrevivente de um rede internacional que existiu.

Este primeiro momento começa hoje, qurta-feira 24 de maio, mesmo com uma estreia absoluta, de António Alvarenga e Cristóvão Cunha, Este Peixe é um Robalo, precisamente, num lugar de peixe O mercado do Rato.

Lugares que não são habituais para apresentações de performances, para este primeiro momento há nove obras de teatro, performance, dança, filme e instalação, seis em estreia absoluta, um risco

confirma a diretora artística, Mariana Brandão, para uma programação que quer ser muito diversa.

Duas semanas e meia do Festival Temps D"Images agora com o Momento I

Este Peixe é um Robalo, de António Alvarenga e Cristóvão Cunha, entre 24 e 26 de Maio, no Mercado do Rato.

A 27 e 28 de Maio, Jessica Guez traz, pela primeira vez a Portugal, a performance Looking from a window above ao Centro de Artes de Lisboa.

Os Mortos Têm Todos as Mesmas Penas

©Truta no Buraco

Wild Flowers

©Jorge Albuquerque

Os Passos em Volta

©Andresa Soares

de 1 a 3 de Junho, o colectivo Truta no Buraco apresenta a peça Os Mortos Têm Todos as Mesmas Penas, no Damas Bar.

Entre Sexta-feira, 2 de Junho, e Domingo, no o Teatro Ibérico, The Wild Flowers, de Rui Neto, sendo ainda possível, nesse fim-de-semana, explorar o vale de Alcântara através do percurso performativo criado por Joana Braga e Diogo Alvim, Os Passos em Volta.

Sete Dias Com o Mar à Minha Esquerda

©Francisca Manuel

Darktraces: on ghosts and spectral dances

©Catherina Cardoso

Proskenion

©Eduardo Breda

Uma semana depois, a programação do Momento I prossegue com a instalação Sete Dias Com o Mar à Minha Esquerda, de Francisca Manuel, aberta ao público entre 8 e 10 de Junho na Rua das Gaivotas, 6.

Na Sexta-feira, 9 de Junho, são exibidos, em estreia absoluta, os filmes Darktraces: on ghosts and spectral dances, de Joana Castro e João Catarino e Proskenion, de Eduardo Breda, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva.

1 Ano Antes

©Alexandra Parames

A 21.ª edição do TdI encerra este Momento I com a performance 1 Ano Antes, de Luísa Fidalgo, apresentada no Sábado, dia 10, e Domingo, 11 de Junho no Espaço Casa Cheia, um novo parceiro do TdI.

Momento I do Festival Temps D"Images em Lisboa, de 24 de maio, até 11 de junho, em Lisboa.