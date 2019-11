Temps D'Images de Novo em Lisboa

© créditos reservados

Teatro, dança, vídeo, cinema, performance, num festival que liga as imagens ao palco, este é o traço essencial dos do Temps D'Images espetáculos que a diretora Mariana Brandão gosta de realçar, onde muitas vezes nem o programador sabe que espetáculo vai acontecer, estamos num tempo de experimentação. Dos palcos mais convencionais, até aos lugares mais fora do contexto de um sitio para qualquer tipo de espetáculo, 15 lugares em Lisboa. Não há um lugar fixo para o Temps D 'Images. Num programa vasto onde vão estar também estreias absolutas, outras nacionais e internacionais Mariana Brandão não quis sublinhar nenhum dos espetáculos, neste grupo de artistas uns que começam agora outros de longa data e os que se estreiam nesta maneira de fazer e de pensar. Imagens e palco ao vivo, num festival que traz muitas propostas a estrear no mundo.

Temps d'Imagens começa hoje em Lisboa e vai até 1 de Dezembro.