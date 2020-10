Temps D'Images, O Palco e a Imagem

© créditos reservados

Este é um ano especial mas o Festival Temps D'Images conseguiu manter a data habitual para esta maioridade das 18 edições, Dança, Teatro, Documentário e Performances, sempre com a ideia de palco e imagem, Mariana Brandão a diretora artística reforça essa ideia de manutenção da origem do Temps D'Images. Todas as edições do Temps D'Images sempre tiveram estreias absolutas ou primeiras apresentações e nesta edição mantém-se essa marca d"água do Festival. Os lugares também mais inusitados, como por exemplo o lavadouro de Carnide, em Lisboa, para uma peça onde também se lava a roupa, e às vezes também a roupa suja. Este ano, o panorama do Festival, segue sempre em português, não só por razões de orçamento, mas também por razões sanitárias, mas garante Mariana Brandão, a diretora artística, não retira nada de edições de outros tempos, onde as várias linguas se misturam. Festival Temps D'Images, começa esta sexta feira dia 9 de outubro e vai até 30 de novembro.