Terra Nova: uma vida de marinheiros deu cabo deles

Por Ricardo Alexandre 27 Outubro, 2021 • 21:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Seis meses no mar, o frio, as condições duras, os ânimos aquecem a bordo. Homem do leme do filme Terra Nova, Artur Ribeiro, realizador de Belmonte (2013) e Casos da Vida (2008), mas também da série televisiva Teorias da Conspiração (2018), surge agora com um projeto ambicioso, que explica a bordo do local de filmagens, o lugre Santa Maria Manuela, sobre o relacionamento entre homens fechados num espaço e sujeitos a medonha intempérie, tratando de saber, "quando o melhor e o pior das pessoas vem ao de cima, como é que funcionam num conjunto em sobrevivência".

A questão da liderança (o terrível Capitão Silva é Virgílio Castelo) vem ao de cima: "Lidera um navio num mar aberto, com um horizonte infinito". Mas, como reconhece o realizador, "num filme claustrofóbico, em que as tensões aumentam, as pessoas viram-se umas contra as outras."

Ouça o trabalho de Ricardo Alexandre com sonoplastia de Paulo Jorge Guerreiro. 00:00 00:00

As coisas a correrem mal e gente fechada num sítio pode ser uma combinação explosiva num navio ou noutro lado qualquer: "Mostrei o filme a um amigo meu que trabalha no setor financeiro, na banca e ele disse "isto parece um dia no escritório." As relações de trabalho debaixo de forte tensão mais a força da natureza, seis meses no mar, um frio de gelar.

Quando o capitão do lugre bacalhoeiro Terra Nova decide arriscar numa rota nunca antes navegada, até à Gronelândia, a última grande epopeia marítima portuguesa, o medo sobe a bordo e instala-se da proa ao convés... Uma luta contra o mar e uma luta entre os homens.

Ouça a entrevista com o realizador Artur Ribeiro. 00:00 00:00

No elenco, entre outros, Virgílio Castelo, João Reis, Miguel Borges e Vitor Norte, a quem se pergunta como foram as semanas passadas no mar: "Foram extraordinárias, aliás hoje é que vi bem o que aquilo representa, porque quando nos encontrámos (para a apresentação do filme à imprensa), ficámos todos contentíssimos e aos abraços."

O ator aprendeu a admirar ainda mais a vida de quem anda no mar e também por razões históricas: "Isto representa muito, a saga do bacalhau, em termos náuticos portugueses, depois dos descobrimentos. Foram estes homens, nestes barcos, nestas condições extremas, que realmente alimentavam parte da população portuguesa."

Ouça a entrevista com o ator Vítor Norte. 00:00 00:00

Filmado no navio Santa Maria Manuel, com estreia prevista para a primavera do ano passado, por causa da pandemia, Terra Nova, que partiu de um convite de Nicolau Breyner em 2015, só agora atraca nas salas de cinema.