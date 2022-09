Terra para a trienal de arquitetura de Lisboa

© Créditos Reservados

Terra, é o assunto a conversar nesta edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa; Terra, planeta, terra que pisamos, terra onde nascemos, terra para construir, terra material de construção, terra é a palavra, e tudo o que ela tem para refletir, dois arquitetos são os curadores desta edição, Cristina Veríssimo e Diogo Burnay.

Uma trienal que vai ter muito a ideia, de uma arquitetura voltada para as comunidades, arquitetura social, a ecologia, a reutilização e a circularidade, daí este tema que Diogo Burnay chama de generoso.

Ao longo destes dias, quatro inaugurações de exposições em vários lugares da cidade de Lisboa, uma performance, o anúncio dos Prémios Trienal de Lisboa Millennium bcp, o lançamento da coleção de livros de bolso e a Festa Terra, no pátio do Palácio Sinel de Cordes.

quatro grandes exposições - Multiplicidade, no MNAC; Retroactivar no MAAT; Ciclos na Garagem Sul do CCB e Visionárias na Culturgest -, três prémios - Concurso Prémio Universidades, Prémio Début e Prémio Carreira -, uma colecção de quatro livros de bolso, a apresentação de vários Projectos Independentes e as conferências Talk, Talk, Talk (26, 27 e 28 de Outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian). O programa tem ainda actividades educativas para todas as idades, de diferentes formatos, como workshops, tertúlias para adultos, visitas guiadas às exposições para escolas ou grupos e oficinas para crianças, depois de marcação.

Nas exposições os dois arquitectos, Cristina Veríssimo e Diogo Burnay escolheram os temas, e foram procurar no mundo inteiro os curadores para as desenharem.

Terra, há também esse grito, alerta, chamada de atenção, não é um panfleto, é uma vontade: é preciso que cada um de nós entre em acção.Desenhar uma ideia, contruir uma vontade, juntar gente à volta da mesma acção, pegando na terra e meter mãos à obra.





6ª edição da trienal de Arquitetura de Lisboa, começa hoje, quinta feira, 29 de setembro 2022 e vai espalhar-se por vários sitios de Lisboa.