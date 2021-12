"The Cotton Christmas." Músicas de Natal com Cais Sodré Funk Connection, Áurea e NBC

Os Cais Sodré Funk Connection convidaram Áurea e NBC para esta série de espetáculos © DR

O Natal está a chegar e há músicas clássicas da época para ver e ouvir, ao vivo, com os Cais Sodré Funk Connection que convidaram ainda Áurea e NBC para uma série de espetáculos com o nome "The Cotton Christmas".

Oito músicos e três cantores vão dar corpo a uma ideia que nasceu com o coletivo Cais Sodré Funk Connection que juntaram à voz de Tamin mais dois convidados.

Ouça aqui a entrevista da TSF com João Cabrita e Áurea 00:00 00:00

"Let it Snow", "Jingle Bells" ou "We Wish you a Merry Christmas" são alguns dos clássicos de Natal para ver e ouvir ao vivo, em família, e também um desafio para quem não goste assim tanto das músicas de Natal, mas que queira fazer esta experiência de ouvir estas versões com 11 músicos e cantores em palco numa versão mais funk, soul e até bluesy.

"The Cotton Christmas" vai estar em 11 cidades até dia 23 de dezembro. Toda a tournée em produtoresassociados.com.