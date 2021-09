"The Crown" domina Emmys. Conheça a lista de vencedores

Josh O'Connor, vencedor do prémio de Melhor Ator em série dramática pelo papel representado em The Crown © Getty Images via AFP

A série da Netflix "The Crown" foi a grande vencedora da 73.ª edição dos Prémios Emmy, levando pela primeira vez a estatueta de Melhor Série Dramática e dominando por completo a categoria na maior noite da televisão.

"Estou sem palavras", disse o produtor executivo de "The Crown", Peter Morgan, no discurso de vitória do Emmy para série dramática do ano, que foi entregue no fim da cerimónia, esta madrugada em Los Angeles.

Olivia Colman, que já tinha vencido o Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática pelo seu papel de Rainha Isabel II, mostrou-se surpreendida pelo domínio absoluto da série, agora na quarta temporada, e a sua própria vitória. "Teria apostado dinheiro em como isto não aconteceria", afirmou.

Nas nove principais categorias de Série Dramática, "The Crown" venceu oito. Além de série do ano e Melhor Atriz, deu a Josh O'Connor o Emmy de Melhor Ator, pelo papel de Príncipe Carlos, distingiu Tobias Menzies como Melhor Ator Secundário pelo papel de Príncipe Filipe de Edinburgo e corou Gillian Anderson como Melhor Atriz Secundária, por interpretar Margaret Thatcher.

A série da Netflix, que tinha 24 nomeações, também recebeu o prémio de Melhor Escrita para Série Dramática (Peter Morgan) e distingiu a realizadora Jessica Hobbs pelo episódio "War", com o Emmy de Melhor Realização.

A outra grande vencedora da noite foi a nova série da Apple TV+, "Ted Lasso", premiada como Melhor Série de Comédia contra títulos como "Black-ish", "Emily em Paris" e "The Kominsky Method".

A produção, que conseguira vinte nomeações, levou igualmente os principais prémios de representação: o protagonista Jason Sudeikis foi Melhor Ator, Brett Goldstein foi Melhor Ator Secundário e Hannah Waddingham venceu o Emmy de Melhor Atriz Secundária.

Ainda assim, a também nova comédia da HBO, "Hacks", conquistou várias distinções de peso. Jean Smart venceu o Emmy de Melhor Atriz e tanto os prémios de realização (Lucia Aniello) como escrita (Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky) foram para esta série.

Na categoria de minissérie, série de antologia ou filme os prémios foram divididos entre "O Gambito da Rainha", que conquistou o título de Minissérie do Ano e Melhor Realização (Scott Frank) e "Mare of Easttown", que levou quase tudo na representação. A produção da HBO deu a Kate Winslet o Emmy de Melhor Atriz, a Julianne Nicholson o prémio de Melhor Atriz Secundária e a Evan Peters o Emmy de Melhor Ator Secundário.

Ewan McGregor ganhou o prémio de Melhor Ator nesta categoria, por "Halston", e Michaela Coel recebeu o Emmy de Melhor Escrita por "I May Destroy You". Esta série tinha causado furor ao não ser nomeada para os Globos de Ouro.

No reverso da medalha, "The Handmaid's Tale", da Hulu, foi uma das grandes derrotadas. O drama tinha 21 indicações e desta vez ficou a zeros, não logrando qualquer prémio. Segundo a revista especializada Variety, foi um recorde de derrotas: nunca uma série tinha recebido tantas nomeações sem vencer qualquer uma.

"O Mandaloriano", da Disney+, tinha 24 nomeações, igualando "The Crown", mas não recebeu qualquer Emmy de representação, escrita ou realização, levando sete estatuetas em categorias técnicas e para a banda sonora.

Já "WandaVision", também da Disney+, tinha 23 nomeações e recebeu três prémios (música original, guarda-roupa e direção de arte).

Lista dos vencedores nas principais categorias:

Melhor série dramática

"The Crown", Netflix

Melhor série de comédia

"Ted Lasso", Apple TV+

Melhor minissérie, série de antologia ou filme

"O Gambito da Rainha", Netflix

Melhor filme para televisão

"Dolly Parton's Christmas on the Square", Netflix

Melhor série de Variedades, talk series

"Last Week Tonight With John Oliver", HBO

Melhor série de Variedades, sketch

"Saturday Night Live", NBC

Melhor ator em série dramática

Josh O'Connor, "The Crown", Netflix

Melhor atriz em série dramática

Olivia Colman, "The Crown", Netflix

Melhor ator em série de comédia

Jason Sudeikis, "Ted Lasso", Apple TV+

Melhor atriz em série de comédia

Jean Smart, "Hacks", HBO

Melhor ator em minissérie, série de antologia ou filme

Ewan McGregor, "Halston", Netflix

Melhor atriz em minissérie, série de antologia ou filme

Kate Winslet, "Mare of Easttown", HBO

Melhor ator secundário em série dramática

Tobias Menzies, "The Crown", Netflix

Melhor atriz secundária em série dramática

Gillian Anderson, "The Crown", Netflix

Melhor ator secundário em série de comédia

Brett Goldstein, "Ted Lasso", Apple TV+

Melhor atriz secundária em série de comédia

Hannah Waddingham, Ted Lasso, Apple TV+

Melhor ator secundário em minissérie, série de antologia ou filme

Evan Peters, "Mare of Easttown", HBO

Melhor atriz secundária em minissérie, série de antologia ou filme

Julianne Nicholson, "Mare of Easttown", HBO

Melhor realização em série dramática

Jessica Hobbs, "The Crown", Netflix

Melhor realização em série de comédia

Lucia Aniello, "Hacks", HBO

Melhor realização em minissérie, série de antologia ou filme

Scott Frank, "O Gambito da Rainha", Netflix

Melhor escrita para série dramática

Peter Morgan, "The Crown", Netflix

Melhor escrita para série de comédia

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, "Hacks", HBO

Melhor escrita para minissérie, série de antologia ou filme

Michaela Coel, "I May Destroy You", HBO