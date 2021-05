The Gift de regresso aos palcos na Maia, em Lisboa e em Braga

The Gift © Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

O último disco, Verão, foi editado pelos 25 anos da banda que nasceu em 1994 em Alcobaça. Vinyl, Film, AM_FM, Explode, Primavera ou Altar, são algumas das marcas da banda de Sónia Tavares, Miguel Ribeiro e dos irmãos Jon e Nuno Gonçalves que, neste mês de maio, depois desta longa pausa na história ao vivo das bandas, se prepara para voltar a subir ao altar dos músicos.

Nuno Gonçalves, peça central nos Gift, compositor e teclista da banda, revela ansiedade neste regresso aos palcos e, em conversa com a TSF, revelou que a banda aproveitou este momento de paragem para investir numa nova forma de fazer chegar conteúdos aos fãs com a nova aplicação Rev.

Nesta plataforma pode encontrar documentários de Miguel Ribeiro sobre agricultura ou produtos marcantes da nossa cultura e gastronomia, entrevistas de Jon Gonçalves a outros músicos, versões de músicas e entrevistas de Sónia Tavares, programas de rádio de Nuno Gonçalves, um track by track dos The Gift em estúdio com a explicação da gravação de músicas e das diferentes opções que foram sendo tomadas na gravação das canções e ainda, por exemplo, espetáculos da carreira dos Gift com registos que podem ser dos mais caseiros às atuações na Union Chapel, Aula Magna ou Coliseus.

A banda regressa agora aos palcos neste 2021 em que passam 10 anos do álbum Explode e do projeto Amália (Hoje) e 20 do disco Film e promete novidades para o final do verão. Para já há espetáculos esta quinta-feira 6 no Auditório da Maia, sexta-feira no Campo Pequeno, em Lisboa, e dia 14 no Fórum Braga.