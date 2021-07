The Legendary Tigerman em tournée de (amor aos) clubes

Por Miguel Fernandes 18 Julho, 2021 • 19:07 Partilhar este artigo Facebook

Cinco cidades, cinco clubes já esgotados numa tournée que começa, esta segunda-feira, em Aveiro e passa por Coimbra, Leiria e Torres Vedras, finalizando na sexta-feira em Loulé.

As salas da Fix Of Rock´n Roll Club Tour estão preenchidas, mas há a possibilidade de ver os espectáculos na página do Instagram de The Legendary Tigerman e fazer donativos que serão repartidos em três partes iguais; artista, clube e sempre para a União Audiovisual.

A caminho de completar 20 anos desde a edição de Naked Blues, Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), finaliza agora também um novo disco que tem sido atrasado pela pandemia mas também pelas muitas bandas sonoras - e outros trabalhos - que são também uma marca do cantor que começou o projecto como One Man Band.

Avenida em Aveiro, Salão Brazil em Coimbra, Texas Bar em Leiria, Bang Venue em Torres Vedras e Bafo de Baco em Loulé fazem parte agora da estrada do músico desde esta segunda-feira 19 até sexta-feira 23 de Julho.