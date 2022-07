The Strokes: um concerto muito esperado, mas que acabou "tocado"

Por Rui Oliveira Costa 07 Julho, 2022 • 06:23 Partilhar este artigo Facebook

Algés, 6 de julho. O primeiro dia do NOS Alive estava destinado a ficar marcado pelo concerto da banda norte-americana The Strokes. No entanto, a razão para isso acontecer não foi aquela que muitos poderiam esperar.

O concerto dos The Strokes estava marcado para as 22h30, mas o fãs começaram a desesperar à medida que os minutos passavam. Isto porque o atraso se alongava e nem sinal de Julian Casablancas nem a sua trupe.

Passados 20 minutos da hora marcada, lá apareceram os cabeças de cartaz do primeiro dia do NOS Alive. Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture e Fabrizio Moretti entraram em palco e começaram logo a tocar "Is This It", do primeiro álbum da banda com o mesmo nome, lançado no longínquo ano de 2001.

No final do tema, o vocalista, Julina Casablancas, tropeça em palco e solta um "ups, drunk again" (em português, "ups, bêbado outra vez"). Foi o primeiro de muitos comentários do músico durante o concerto que mostrava que estava, na melhor das hipóteses, tocado.

A verdade é que, imediatamente, a banda toca os primeiros acordes de "The Adults Are Talking", um dos maiores êxitos do álbum mais recente, The New Abnormal (2020), o que elevou as esperanças dos fãs de que aquele seria um grande concerto.

A música fez sucesso quando foi lançada e também na plateia, naquele que foi o primeiro momento em que milhares de pessoas se juntaram à banda e acompanhara Casablancas.

Depois de "New York City Cops", "Automatic Stop", "Bad Decisions" e "Hard to Explain", a banda norte-americana decidiu fazer uma homenagem à compatriota Clairo e tocaram um cover da artista. "Sofia" foi a música escolhida e, no final, o vocalista dos The Strokes decidiu puxar do humor negro: "Gone, but not fogotten" (ou traduzindo, "desaparecida, mas não esquecida"). A norte-americana não morreu. Apenas ficou retida em Milão por causa dos voos cancelados e foi forçada a cancelar o concerto que tinha marcado para o NOS Alive.

A partir daí, o concerto elevou-se (pelo menos aparentemente), já que a banda tocou vários dos maiores sucessos de seguida. "Under Cover of Darkness", "Threat of Joy", "Reptilla" e "Someday" consecutivamente, mas o tom arrastado com que Julian Casablancas cantava, fazia denotar que o artista não estava a 100%.

Ao longo de todo o concerto, ouvia-se, entre músicas e vindo dos fãs, vários comentários relativos aos excessos cometidos pelo vocalista e que estavam a condicionar a atação.

A banda retirou-se de palco depois de tocar "What Ever Happened?", mas todos perceberam que voltavam. Julian Casablancas não tinha sequer feito uma despedida do público português. O já tradicional encore e a ansiedade que procura provocar nos fãs, não resultou pela falha de interpretação da banda.

Como esperado, o quinteto voltou ao palco e para lançar mais um sucesso: "You Only Live Once." Mais uma vez, o público acompanhou, não só na letra da música, como tentando reproduzir a melodia.

De seguida, a banda tocou "Selfless", para depois acabar com "Juicebox", uma das interpretações que mais fez o público vibrar. Aí, finalmente, a banda fez a despedida, agradeceu os fãs e abandonou o palco de vez.

Foi um ponto final numa atuação que era das mais esperadas, mas que acabou por ser das mais "tocadas". Não porque a banda tenha tocado o coração dos fãs, mas porque foram mais do que notórios os excessos cometidos por Julian Casablancas.