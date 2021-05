Por Gonçalo Teles 07 Maio, 2021 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

"Uma canção-homenagem" à luta contra o racismo. É assim que y.azz (Mariana Prista), autora da letra de "These Days", apresenta o quarto single que lança esta sexta-feira em dupla com a produtora b-mywingz (Margarida Adão).

Depois de "Did It All Again", "dis/closure" e "Too Far" e de passagens pelo Campo Pequeno e pelo festival NOS Alive, "These Days" assinala a contagem decrescente para o álbum de estreia "CYCLES" da dupla que venceu o EDP Live Bands em 2019.

A dupla b-mywingz (à esquerda) e y.azz (à direita) é composta, respetivamente, por Margarida Adão e Mariana Prista. © itwasfiti

"2020 foi um ano que nos obrigou a confrontar os nossos demónios, a lidar com a incerteza do futuro, e em conversa de café diríamos que foi um ano para esquecer, mas foi um ano que levantou questões importantes, foi um ano que nos consciencializou para algo que, apesar da sua presença/existência histórica e sistémica, era um tema que estava adormecido para muitos de nós, e que muitos outros pouca consciência tinham do seu peso no mundo atual", conta y.azz sobre a letra que escreveu para o tema.

O racismo é uma preocupação partilhada também por b-mywingz, e a dupla defende o uso da sua "plataforma" para, através na nova faixa, inspirar a discussão sobre o seu conteúdo: "Devemos ser vocais e esclarecer exatamente qual é a nossa posição relativamente ao que se passa no mundo."

Esta "conversa que é tão importante e obrigatória" procura responder à "frustração de uma mudança que não se move rápido o suficiente".

A dupla defende que todos sejam "capazes de exigir algo que nos sirva a todos, e não apenas a alguns", alertando também a consciência "do nosso privilégio e de como isto é vida ou morte".

O álbum "CYCLES", com lançamento marcado para o dia 14 de maio, inclui parcerias no mundo da nova música portuguesa, com artistas como KOMET em "Did It All Again". ZMESS em "Too Far" ou Kyo, que co-compõe "Slow Down".