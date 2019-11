Tindersticks lançam novo álbum esta sexta-feira

A banda Tindersticks © Instagram dos Tindersticks

"No Treasure But Home", o 12º trabalho de originais da banda de Nottingham, é editado esta sexta-feira. Três anos após "The Waiting Room", a banda de Stuart Staples está de volta com uma nova coleção da sua característica melancolia em forma de canção.

O vocalista de 54 anos reside hoje em Ítaca, na Grécia, sendo que os infortúnios do presente no Mar Meditterâneo também afectaram a composição do novo registo.

Ouça a conversa de Stuart Staples com Nelson Santos 00:00 00:00

Já desde 1993 que os Tindersticks vêm regularmente a Portugal. Em 2010 regressarão com clássicos de quase três décadas de carreira e com os novos temas de "No Treasure But Hope", em cinco concertos em outras tantas cidades do país:

17 de fevereiro - Teatro das Figuras, em Faro

18 de fevereiro - Aula Magna, em Lisboa

20 de fevereiro - Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria

21 de fevereiro - Convento São Francisco, em Coimbra

22 de fevereiro - Casa da Música, no Porto