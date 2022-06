Tita Maravilha vence Bolsa Amélia Rey Colaço com nova interpretação da peça "As Três Irmãs"

O espetáculo agora premiado vai estrear dentro de um ano © TSF

A atriz brasileira, cantora, performer e palhaça Tita Maravilha é vencedora da quinta edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, um prémio atribuído por quatro estruturas culturais: o Teatro Nacional D. Maria II, de Lisboa, A Oficina, de Guimarães, O Espaço do Tempo, de Montemor-o-Novo, e o Teatro Viriato, de Viseu. O nome da vencedora foi anunciado esta tarde em Viseu.

A viver em Portugal desde 2018, Tita Maravilha propôs-se a levar à cena uma nova versão da obra clássica, As Três Irmãs, do russo Anton Tchekhov.

"Numa cidade do interior da Rússia, essas três irmãs de sangue descobrem-se enquanto pessoas transsexuais, ao mesmo tempo que estão numa tensão de ir para a Capital [viver]", explicou Tita Maravilha após ser anunciada como a vencedora da edição deste ano da Bolsa Amélia Rey Colaço.

Em palco estarão três intérpretes, de nacionalidade portuguesa e brasileira, João Abreu, Ivvi Romão e Luan Okun, que, segundo Tita Maravilha, darão palco a um outro "conflito".

O espetáculo agora premiado vai estrear dentro de um ano. Em novembro começa o trabalho de preparação, com uma residência artística.

A atriz, cantora e performer confessou que já tem "a primeira cena pronta na cabeça". Agora só precisa de "tempo para trabalhar" na peça.

As três irmãs, de Anton Tchekhov, vai ser a primeira obra, em nome individual, de Tita Maravilha. Nesta criação, a artista contará com a ajuda de amigos de outras paragens.

"A colaboração dramatúrgica é da Keli Freitas, que é com trabalhei agora no A Outra Língua, e tem sido excelente, acho que vai ser uma parceria para me ajudar a pensar essa nova dramaturgia", elucidou, salientando que a música vai ser da responsabilidade de Odete e Aurora Pinho. Já a direção de arte estará a cargo de Marine Sigout, que trabalha com Tita desde que esta chegou a Portugal. A direção de movimento será de Jaja Rolim.