Tito Paris na abertura das Festas de Lisboa. Espetáculo "O Que Nos Une" junto à Torre de Belém

As Festas de Lisboa estão de regresso durante todo o mês de junho com Marchas Populares, cinema, teatro e exposições, arraiais e concertos.

A abertura vai ser ainda em Maio, neste último sábado do mês, com Tito Paris. O músico e compositor cabo-verdiano vai apresentar o espetáculo "O que nos Une" - uma mensagem coletiva de esperança numa altura em que a guerra ensombra o Mundo - e reunir em palco outras vozes de Cabo Verde e de Portugal: Cremilda Medina e Djodje, Joana Amendoeira, Paulo Gonzo.

Um concerto à beira-rio, nos jardins da Torre de Belém, e celebrando também os 40 anos de Tito Paris desde que chegou a Portugal.

As Festas de Lisboa vão recomeçar depois de dois anos de uma paragem forçada devido à pandemia. As Marchas Populares também estão de volta tal como o fado ao vivo no Castelo de São Jorge.

É um extenso programa que pode consultar aqui.