"Toda a nossa vida é inspirada por histórias." O 'Fascínio' chega à Gulbenkian

Edifício da Fundação Calouste Gulbenkian © José Carlos Pratas

A Fundação Calouste Gulbenkian abre portas este sábado, 26 de outubro, para discutir a importância da presença de histórias ao longo da vida. A iniciativa "O Fascínio das Histórias" - comissariada por Nuno Artur Silva, o novo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média - é gratuita e decorre entre o meio-dia e meia-noite de sábado.

Em declarações à TSF, Nuno Artur Silva destaca a importância das histórias para o indivíduo, na estruturação de uma personalidade. "Nós vivemos à volta de histórias, desde pequenos até hoje em dia. Toda a nossa vida é inspirada por histórias, seja na literatura, no cinema, na televisão - hoje há a febre das séries", referiu.

O comissário da iniciativa considera que, além do impacto que têm na vida de cada pessoa, as histórias são importantes para as sociedades que se "organizam à volta de ficções - os mitos vindos da Grécia, os mitos amorosos, religiosos, políticos".

Nuno Artur Silva, comissário da iniciativa "O Fascínio das Histórias" © Orlando Almeida/Global Imagens

O programa inclui conversas, debates, cinema e projeção de séries no grande ecrã, espalhados por várias salas da Fundação Gulbenkian que, por um dia, vão ter um nome diferente - salas das ideias, da literatura, dos filmes, dos lugares imaginários e das viagens no tempo, das biografias, do jornalismo e da História, das séries, dos novos media e das narrativas futuras.

