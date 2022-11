Tour de histórias. Marçal Grilo entrega coleção ao Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho

Por Guilhermina Sousa 15 Novembro, 2022 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O painel de fotografias, com mais de um metro de comprimento, demorou semanas a construir e mostra alguns dos momentos da carreira de Joaquim Agostinho, momentos que fazem parte das memórias de qualquer entusiasta das bicicletas.

A primeira vitória de um português, na Volta à França, em Mulhouse, em julho de 1969; ou o triunfo no Alp d´Huez, são apenas dois exemplos, entre tantos outros que Marçal Grilo juntou nesse painel, que ocupa lugar de destaque na coleção entregue ao Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho.

Nome maior do ciclismo português, Agostinho correu o "tour" mais de uma dezena de vezes, ganhou algumas etapas e um lugar entre as 100 maiores figuras da Volta à França. É o título de um livro lançado no centenário da prova, no qual Joaquim Agostinho surge como "uma força da natureza".

A TSF visitou a coleção. Ouça a reportagem com sonoplastia de Margarida Adão 00:00 00:00

Pedaladas de História

No pequeno escritório, ao cimo da escada, a coleção espalha-se por prateleiras, gavetas, armários... São quase 400 livros, revistas, fotografias, recortes de imprensa e outros objetos.

As mãos percorrem o papel amarelado, testemunha do tempo e recuamos ao "tour" de 1948. Gino Bartali, ciclista italiano, corre a Volta à França. Em Itália, em plena greve nacional, Palmiro Togliatti, líder do partido comunista italiano, é vítima de uma tentativa de assassinato. Em França, celebra-se o 14 de julho.

A pressão sobre Bartali, para que vença a Volta, é grande. Há pedidos até dos políticos que lideram Itália. A tão desejada vitória acaba mesmo por acontecer. "O Togliatti, quando acordou da operação, perguntou: o que é que o Bartali fez ontem? O impacto foi tal que os sindicatos ligados ao Partido Comunista, levantaram a greve".

O futuro em duas rodas

Nas voltas da Volta, a Portugal no caso, Marçal Grilo vê futuro no ciclismo português. Esse futuro tem nomes. "O João Almeida disse-me: eu vou ganhar a Volta a Itália, um dia". Para além das pernas e do coração, "é preciso ter aquela força de vontade que têm os grandes campeões, aqueles que só ficam contentes quando ganham. O João Almeida é desses e este Morgado também tem".

Marçal Grilo refere-se a António Morgado. Com apenas 18 anos, o ciclista das Caldas da Rainha é vice-campeão do mundo de juniores de estrada. Um título conquistado em setembro no campeonato mundial, na Austrália. É o melhor resultado de sempre para Portugal, nesta modalidade.