Trama no Navio, jazz de João Pedro Brandão

Por José Carlos Barreto 23 Fevereiro, 2022 • 07:30

Neste caso, tudo começa com um convite da Orquestra de Jazz de Matosinhos, a vários compositores, em 2019 para trazerem ideias musicais para o filme mudo, Couraçado de Potemkin, de Serguei Eisenstein. A João Pedro Brandão, calhou a segunda parte, precisamente, Trama no Navio. E depois disso, o passo seguinte, foi reduzir o tema de orquestra, para quarteto e a seguir veio o resto do disco. Foi abalroado pela pandemia, é certo, mas agora chega ao bom porto, do palco, com uma nova história, com o navio também, mas uma nova ideia.

Ricardo Moreira no piano e órgão Hammond, o contrabaixista Hugo Carvalhais e Marcos Cavaleiro na bateria, juntam-se neste quarteto a João Pedro Brandão e é este grupo de faz esta sonoridade, primeiro no disco e agora outra linha em palco.

João Pedro Brandão não precisou até agora de ter um disco em nome próprio, porque tem outros projetos, foi um processo natural, diz, mas que parte muito dessa encomenda, para o Couraçado de Potemkin.

Trama no Navio, ao vivo, com outra trama, um quarteto a criar um enredo, talvez de filme, de banda sonora, de jazz, é a música improvisada.

Trama no Navio, jazz no CCB, no pequeno auditório, sexta-feira 25 de fevereiro, depois das 21h00.