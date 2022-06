Transatlântico, afunda-se com o nome Titanic

© José Cruz

Transatlântico é mesmo um navio, onde tudo acontece, nesta história que tem tudo para ser dramática, mas não é, tem tudo para ser divertida. A Companhia Maior, tem actores amadores, porque amam, maiores de 60 anos e voltam agora ao palco com o Teatro do electrico e a ecnecanção de Ricardo Neves Neves e o o navio chamasse Titanic, isso, Titanic, não sabemos se é o mesmo, mas este também vai ao fundo.

Um espetáculo com um grande elenco, música ao vivo, cantores, canções, neste desafio, revela Ricardo Neves Neves, com tanta gente em palco, 16 atores da companhia maior e 10 cantores do Teatro do Eléctrico.

A história, no fundo são muitas histórias, com humor, neste navio que tem tudo para correr mal, a começar pelo nome, onde um capitão e a família pegam no leme rumo a um destino incerto.

VERSÃO DRAMATÚRGICA E ENCENAÇÃO Ricardo Neves-Neves ELENCO DA COMPANHIA MAIOR Carlos Fernandes, Carlos Nery, Catarina Rico, Cristina Gonçalves, Edmundo Sardinha, Elisa Worm, Isabel Simões, João Silvestre, Júlia Guerra, Kimberley Ribeiro, Manuela de Sousa Rama, Maria Emília Castanheira, Maria Helena Falé, Maria José Baião, Mário Figueiredo, Michel, Paula Bárcia Com André Magalhães, Andrew Santos, António Ignês, Juliana Campos, Pedro Maralma, Rita Carolina Silva, Tiago Galrito, Diana Rodrigues, Tomás Ribeiro (estagiários da EPI) CENOGRAFIA Stéphane Alberto FIGURINOS Rafaela Mapril ASSISTENTE DE FIGURINOS Patrícia Margarida Silva CARACTERIZAÇÃO E CABELOS Dennis Correia DESENHO DE LUZ Luís Duarte VÍDEO Rute Soares SONOPLASTIA Sérgio Delgado ILUSTRAÇÃO PROMOCIONAL José Cruz ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rita Carolina Silva SEGUNDOS ASSISTENTES DE ENCENAÇÃO André Magalhães, Andrew Santos, António Ignês, Juliana Campos, Pedro Martins, Tiago Galrito COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA Mafalda Simões PRODUÇÃO Andreia Alexandre PRODUÇÃO EXECUTIVA Adriana Gonçalves PRODUÇÃO CULTURPROJECT Nuno Pratas ASSISTENTE PRODUÇÃO/FIGURINOS Eliana Lima ASSISTENTE ESTAGIÁRIA DE PRODUÇÃO Inês Félix DIFUSÃO José Leite COMPANHIA MAIOR DIREÇÃO Paula Varanda, João Belo, Susana Martinho Lopes COORD. EXECUTIVA Sofia Baptista COMUNICAÇÃO Inês Lampreia, Cristina Gonçalves, Joana Palma e João Pinto AGRADECIMENTOS Igreja de Santo António de Campolide, Culturgest COPRODUÇÃO Cineteatro Louletano, Companhia Maior, Teatro do Eléctrico, Culturproject e São Luiz Teatro Municipal /// O Teatro do Eléctrico é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa - Cultura / Direcção Geral das Artes, pelo Cineteatro Louletano/Câmara Municipal de Loulé e pela Câmara Municipal de Lisboa / Polo Cultural Gaivotas | Boavista /// A Companhia Maior é apoiada pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação "la Caixa" através da iniciativa PARTIS & Art for Change, pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do RAAML, e ainda pela Fundação GDA, Espaço do Tempo e Junta de Freguesia de Belém.

Transatlântico, da Companhia Maior com O Teatro do Eléctrico, estreia esta quinta feira 23 de junho, no Teatro S.Luiz, em Lisboa, e fica de quinta a sábado às 20h00 e no domingo, último dia, às 17.30.