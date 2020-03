Sem se poderem reunir, o difícil foi gravar cada instrumento e juntar tudo © DR

A música, um original brasileiro, "Trem das Onze" foi adaptada pela banda Al-Fanfare para estes tempos de isolamento social. Chamaram-lhe "Trem da Quarentena". Retidos em casa, os 12 músicos deste grupo decidiram meter mãos à obra. A letra começou a surgir:

"Vou ter que ficar em casa fechado sem você

Sinto muito amor mas vai ter que ser

Estou de quarentena

Se eu ficar infetado com o Covid-19

Começo a tossir e não pode."

Ouça a reportagem da jornalista Maria Augusta Casaca, na íntegra. 00:00 00:00

Albano Neto, trompetista e professor de música, é o coordenador deste grupo que habitualmente toca músicas do Mundo e faz animação de rua e de eventos. Sempre com um toque de humor.

Sem se poderem reunir, o difícil foi gravar cada instrumento e juntar tudo.

"Cada um tocou na sua casa e gravou no seu telemóvel", conta. "Acabou por ser divertido estarmos muito tempo ligados a falar uns com os outros." Do projeto resultou um vídeo que já está no Youtube.

Os músicos da AL-Fanfare quiseram desta forma deixar notas de esperança, com humor, num tempo complicado para todos."É interessante verificar nestas altura a importância que a música e as artes em geral têm para o bem-estar das pessoas", conclui.