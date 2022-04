Tremor é festival de novo em S.Miguel

© créditos reservados

Tremor, nos Açores, é um festival que regressa à forma original, com gente na rua e com essa característica itinerante, entre Ponta Delgada e Ribeira Grande. Na música, a ideia é ter várias propostas, Márcio Laranjeira, a voz do Tremor quer mesmo alargar o publico que vai ver e ouvir.

A programação começou a ser feita em setembro do ano passado, e nessa altura ainda a pandemia condicionou a vinda de alguns artistas, mas aos poucos a lista foi sendo feita.

Alabaster Deplume, Baby's Berserk, Bitchin Bajas, Lyra Pramuk, Maria Reis, Rodrigo Amarante, Sessa, The Rite of Trio, Tristany e We Sea são alguns dos nomes que subirão aos vários palcos do festival que, este ano, volta a ocupar a cidade de Ponta Delgada e Ribeira Grande.

Vários tipos de música, entre cerca de trinta nomes nacionais e do resto do mundo e os nacionais que veem dos Açores. Um Festival que gosta de encher a rua, e esta edição é um regresso também com o Tremor todo o terreno com percursos sonorizados, para fazer de bicicleta.

a adaptação da ideia Tremor Todo-o-Terreno - Fundação Millennium BCP para incluir percursos sonorizados de bicicleta, e o Tremor manterá as habituais caminhadas performativas, este ano numa parceria com o Terra Incógnita, projeto lançado no final de 2021. Pelos dois programas que ligam música, arte e natureza passam nomes como Arianna Casellas, Hanne Hukkelberg, Tropa Macaca, Pedro Melo Alves e Puta da Silva.

O Tremor quer sempre criar uma relação com o sitio onde vai, como o grande espectaculo colaborativo, com uma centena de pessoas, que também querem estar no lugar de artistas.

Este é o Tremor que este ano ano é alargado à mesa, com a parceria da VidAçor para duas experiências gastronómicas na vila de Rabo de Peixe. A primeira, Na Nossa Mesa, com jantares para pequenos grupos nas casas de habitantes da vila de Rabo de Peixe, e a segunda com um jantar coletivo, com pratos tradicionais da zona, é o Tremor

Festival Tremor, em São Miguel, nos Açores, começa hoje, dia 5 de abril e vai até sábado dia 9 de abril.