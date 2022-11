Três artistas portugueses em evento internacional de fotografia em Turim

O evento anual da Futures decorre entre 4 e 6 de novembro © Futures

A Ci.CLO, plataforma de pesquisa, criação e intervenção na área da fotografia, é o único membro português a fazer parte da rede internacional de fotografia Futures, que contará com a presença de 20 curadores e 100 artistas no evento anual, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, em Turim, Itália. Entre os cinco artistas escolhidos pela Ci.CLO para integrarem a plataforma, três são portugueses.

Os artistas portugueses Carlos Trancoso, Maria João Salgado e Nuno Serrão foram três dos artistas emergentes selecionados pela Bienal Fotografia do Porto, um dos projetos organizado pela Ci.CLO, além de Sviatlana Stankevich e Xenia Petrovska.

"Esta plataforma, que estes cinco artistas passam a integrar, pretende ter um impacto positivo no desenvolvimento das suas carreiras a nível internacional. Durante um ano terão a oportunidade de contactar com curadores e representantes das principais organizações europeias de fotografia contemporânea, bem como terão acesso a tutorias e formações diversificadas", explicou ao JN Virgílio Ferreira, diretor artístico da Bienal.

A Futures, "que reúne a comunidade global de fotografia para apoiar e nutrir o desenvolvimento profissional de artistas emergentes", é composta por 18 membros, que vão ter acesso, durante um ano, a umo amplo leque de oportunidades profissionais. No evento deste fim de semana, os participantes podem contar com um "programa repleto de eventos sobre fotografia e pesquisa visual contemporânea", com uma exposição, três conversas, cinco workshops e outras atividades exclusivas.

"O workshop tem como objetivo demonstrar como a expressão artística e, principalmente, a fotografia, pode contribuir para as mudanças socioambientais tão urgentes para o nosso planeta. Para a Ci.CLO, torna-se essencial que a arte contemporânea seja baseada em boas práticas e de combate ao atual estado de emergência ambiental, construindo redes, comunidades e plataformas que abordem os problemas da sociedade atual", explica a plataforma.