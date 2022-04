Três compositores juntos em estreia mundial J-Choes

© créditos reservados

É uma peça de novo teatro musical, escrita a quatro mãos, com a música de três compositores, daí o nome J- CHOES, JC para John Cage,, HO para Hans Otte e ES para Erik Satie, J-Choes J"ai Faim.

Esta estreia mundial fecha o festival Han Otte, sound of Sounds, em Viseu com uma das curadoras, a pianista Joana Gama.

Três compositores que se juntam agora nesta peça de teatro embora, um teatro com mais composições musicais do que texto dramatúrgico, juntos desta vez na impossibilidade de nunca terem estado assim os três.

O teatro tudo pode e assim Erik Satie é convocado, para este encontro.

Há no entanto uma história, simples, calorosa até, mas com várias camadas e sempre no cimo de tudo a música do século XX dos três compositores, Erik Satie, Hans Otte e John Cage mas também de Arnold Schoenberg.

J-CHOES J"ai Faim, estreia esta noite, quinta feira, 7 de abril, no Teatro Viriato em Viseu, a fechar o Festival Sound Of Sounds às 21h00 e repete segunda feira no Goethe Institut, em Lisboa às 19h00.