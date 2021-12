Trio para Sassetti - Um concerto dedicatória "que ainda abana"

Por Teresa Dias Mendes 15 Dezembro, 2021 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Esta noite na Culturgest, em Lisboa, a homenagem é toda uma peça em Sol maior. Será um dos temas inéditos que João Paulo Esteves da Silva compôs para o concerto de homenagem a Bernardo Sassetti. O lançamento do disco gravado em 2007, por ocasião dos 10 anos do Bernardo Sassetti trio (e agora editado pela Clean Feed), dá as notas aos três músicos que continuam abraçados ao "irmão" que deixou muitas saudades.

"Eu estar aqui abraçado ao contrabaixo é como estar abraçado ao Bernardo", confessa Carlos Barretto, um dos três desse trio Sassetti que esta quarta-feira volta a subir ao palco. O outro é o baterista Alexandre Frazão: "Este concerto, só o imaginamos com o João Paulo Esteves da Silva. É possivelmente a única pessoa com quem gostaríamos de o fazer."

Será o músico poeta que se senta ao piano: "É por eu estar perto da música do Bernardo que eles dizem isto. Posso dizer que não me é fácil, ainda é doloroso. A música nalguns pontos é tecnicamente difícil, mas do ponto de vista emotivo é difícil. E abana-me, abana-me muito."

Na apresentação deste concerto podemos ler que o de 29 de setembro de 2007 foi memorável, "numa noite em que ficou claro que, além da arte de cada um, a química e entendimento dos três músicos raiava a perfeição".

Antes, já Sassetti havia confessado "admiração pela inquietude e espontaneidade" do contrabaixo de Barretto, enquanto que de Frazão elogiava a "incapacidade para ser vulgar e banal" na bateria".

Live at Culturgest é o disco lançado esta quarta-feira, resgatando a memória de há 14 anos, numa noite assim. No palco, tudo é possível, e quem sabe, até um outro disco memorável.