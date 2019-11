© Reprodução Youtube

"Tristeza e Alegria Na Vida Das Girafas", quarta longa-metragem realizada por Tiago Guedes é, na verdade, obra de dois Tiagos; Tiago Rodrigues, diretor do Teatro Nacional D. Maria, escreveu a peça de teatro na qual o filme se baseia: "retrata a vida de uma menina de dez anos que está à procura de um significado e de algo pela cidade de Lisboa. Mas, na realidade, o filme é sobre como uma criança supera a dor de uma grande perda".

Uma história que revela o medo pelo que as crianças conseguem pensar e raiva por aquilo que os adultos conseguem fazer, "dando-nos uma espécie de acesso ao interior da consciência da criança, através de outro personagem que é o Judy Garland, que é feito pelo Tonan Quito (um urso bastante palavroso), que nos mostra como por vezes pretendemos saber aquilo que as crianças pensam e, na realidade, não sabemos. Mas também a forma como, por vezes, as crianças olham para o nosso mundo".

Com Maria Abreu, Tonán Quito, Miguel Borges, Miguel Guilherme, Romeu Runa e Gonçalo Waddington, o filme trata também a busca da criança que sabe que a única pessoa que a pode ajudar é o primeiro-ministro: "o seu objetivo é conseguir dinheiro para ver o Discovery Channel e então vai de pessoa em pessoa, até que chega à conclusão que é a única pessoa que a pode ajudar, se fizer uma lei que lhe permita assaltar um banco para obter o valor que ela precisaria" para ver o canal de televisão, afirma o realizador.

A pureza do olhar de uma criança destruída pela realidade... Tristeza e Alegria Na Vida Das Girafas, estreia esta quinta-feira o filme de Tiago Guedes, depois do sucesso com A Herdade.