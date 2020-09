© Reprodução Ricardo Durval/Facebook

A ideia é "tocar" em locais de eleição e ao mesmo tempo promovê-los para todo o mundo. "O conceito passa por espalhar a magia das nossas paisagens que temos no nosso país, ligadas com a música eletrónica. Surgiu agora porque com esta situação de pandemia houve mais tempo para produzir e a refundar um projeto que já tinha em mente."

À música, o projeto "Music in Places" ("Música em Lugares", numa tradução literal) associa um vídeo. E o primeiro já está nas redes sociais e foi gravado na deslumbrante paisagem dos lagos do sabor, que se estende pelos concelhos de Moncorvo, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Alfândega da Fé. "Saiu a primeira edição de trinta minutos de imagens, onde ninguém pensava ser possível estar a passar música eletrónica num lugar daqueles. É diferente, é uma alternativa", salienta Ricardo Durval.

E para condizer com os sítios por onde passar, cada local, há de ter uma seleção musical adequada. "Para cada evento faço uma play list de chill out, house, sempre numa onda mais calminha".

Com 23 anos de profissão e uma média de 200 espetáculos por ano, o DJ Ricardo Duval, há já alguns anos que também promove, em três rádios de país, o que se faz, por cá e no mundo em termos de música eletrónica.

"Os melhores Djs já passaram lá, alguns internacionais de Nova Iorque, do Equador, do Brasil, há muitos do Brasil".

O DJ transmontano está esperançado que, depois de visualizado o primeiro vídeo, as propostas comecem a chegar de quem quiser promover locais históricos ou paisagens pouco conhecidas. "Devem surgir convites, quase de certeza, e eu estou disponível para promover os melhores locais do país", afirma o Dj.

Acompanhadas sempre com música eletrónica. Os vídeos têm a assinatura de Nuno Pereira e Adérito Menezes.