Turma 95, Salesiano

O titulo desta peça, Turma 95, é indicador do que vamos ver, um espetáculo da atriz Raquel Castro, que também está em cena. Turma 95 é autobiográfico dessa turma que foi a turma dela, que existiu, um documento para os que fizeram parte e para os outros, como nós, os espetadores. Este é o exercício de Raquel Castro, ir lá atrás e olhar um tempo, aquela adolescência e aquelas pessoas mas também saber quem são hoje e o que fazem. Conversar com os antigos colegas do nono ano e colocar tudo num palco de teatro e em voz alta não é uma tarefa fácil mas neste caso a atriz também era e é uma dos deles, esta é a turma de 95, agora ali em cena

A partir de Class of 76 de Third Angel, Criação e interpretação Raquel Castro, Apoio à dramaturgia Alexander Kelly, Direção de Produção Vítor Alves Brotas | Agência 25, Desenho de luz Daniel Worm, Apoio técnico João Gambino, Residência O Espaço do Tempo, Companhia Olga Roriz, Fundação Arpad-Szenes-Vieira da Silva, Apoios Câmara Municipal de Lisboa, Polo Cultural Gaivotas | Boavista, Coprodução Barba Azul, Teatro do Bairro Alto, O Espaço do Tempo, Centro de Arte de Ovar e Teatro das Figuras, Fotos de cena Bruno Simão.

Turma de 95, No Teatro do Bairro Alto, antiga casa da Cornucópia, com vários horários para se poder ver também Morrer no Teatro espetáculo de Alex Cassal, que está amanhã no FILA J, as duas peças ficam só até 15 de dezembro.